Dzeko'dan Ronaldo sonrası ilk

İtalya Ligi'nde Inter, Sassuolo'yu deplasmanda 2-1 yendi. Mavi-Siyahlılar, rekor kırdı; Edin Dzeko, Ronaldo'nun ardından bir ilki gerçekleştirdi.

İtalya Ligi'nde Inter, 7. hafta maçında Sassuolo deplasmanına gitti. Ev sahibi ekip 22. dakikada Berardi'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

58'de Edin Dzeko, Perisic'in asistini geri çevirmedi ve skoru 1-1 yaptı. Dzeko, ilk 7 haftasında 6 gol atmayı başardı.

7 MAÇIN 6’SINDA GOL ATTI

Inter'deki ilk sezonunda bu başarıya ulaşan Boşnak oyuncu, 1997-98'den Ronaldo'nun ardından ilk 7 haftanın 6'sında gol atan ilk futbolcu oldu.

Inter'i 78. dakikada Lautaro Martinez, penaltı golüyle 2-1 öne geçti. 82. dakikada Edin Dzeko bir kez daha ağları havalandırdı; ancak VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun 57. dakikada yerini Arturo Vidal'a bıraktığı maçı Inter, 2-1 galip tamamladı. Simone Inzaghi'nin öğrencileri bu galibiyetle puanını 17 yaptı ve zirve iddiasını sürdürdü. Mert Müldür'ün 90 dakika sahada kaldığı ve Kaan Ayhan'ın oyuna dahil olmadığı Sassuolo ise 7 puanda kaldı.

INTER'DEN YENİ REKOR

Inter maçtan 2-1 galip ayrılırken; üst üste 12 lig maçında da 2 ve üzeri gol attı. Inter, bu istatistiğiyle de 1943'teki üst üste 11 maçta 2 ve üzeri gol atma rekorunu geride bıraktı.

Inter ayrıca, ilk yarısını geride kapattığı üst üste 3. maçında sahadan yenik ayrılmadı ve tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.