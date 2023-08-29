Eden Hazard, futbolu bırakma kararı aldı Real Madrid'den ayrıldıktan sonra bir kulüple anlaşmaya varamayan 32 yaşındaki Eden Hazard'ın futbolu bırakmak istediği öne sürüldü.

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İspanyol devi Real Madrid'le macerası tam anlamıyla kabusa dönen Eden Hazard, LaLiga ekibinden ayrıldıktan sonra birçok takımdan teklif almıştı.

Yıldız futbolcunun kariyeriyle ilgili kararını verdiği belirtiliyor.

Brezilya Ligi ekiplerinden Botafogo'nun teklifini kabul etmeyen, Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal ve MLS takımlarıyla anlaşmaya varamayan ve ismi bir süredir Süper Lig kulüpleriyle anılan Eden Hazard'ın futbolu bırakmayı düşündüğü belirtildi.

Futbolu bırakmak istiyor

Fransız basınından FootMercato'nun haberine göre; Eden Hazard'ın menajeri birkaç gün önce Türkiye'deki büyük kulüplerle de görüşme gerçekleştirdi.

Teklif aldığı ve görüşme gerçekleştirdiği hiçbir takımla el sıkışamayan Eden Hazard'ın yeniden futbolu bırakmak istediği haber detayında yer aldı.

Buna karşına oyuncunun yakın çevresinin devam etmesi için Hazard'ı motive etmeye çalıştığı aktarıldı.

115 milyon euro karşılığında gitmişti

32 yaşındaki Eden Hazard 2019-2020 sezonu başında Chelsea'den Real Madrid'e 115 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Real Madrid'e transfer olduğundan beri 92 resmi maç kaçıran Eden Hazard, eflatun-beyazlı formayla toplam 76 maça çıkabildi ve 7 gol, 12 asistlik skor katkısı verdi.

Öte yandan kariyeri boyunca toplamda 623 resmi maça çıkan yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 167 gol ve 157 asist katkısı sağladı.