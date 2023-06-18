Eden Hazard: Hala oynayabilirim ve oynamak istiyorum İspanyol devi Real Madrid'den ayrılan Eden Hazard, futbola devam etmek istediğini açıkladı.

LaLiga ekibi Real Madrid'de sakatlıklarla geçen bir sürenin ardından takımdan ayrılan Eden Hazard için sürpriz bir iddia gündeme gelmişti.

Belçikalı futbolcunun bu yaz futbolu bırakabileceği öne sürülmüştü.

Yıldız futbolcu bu iddiaları yaptığı açıklamayla yalanladı. Eden Hazard şu ifadeleri kullandı:

Kendimi hala profesyonel bir futbolcu olabilecek kapasitede hissediyorum, Hala oynayabilirim ve oynamak istiyorum, 3 yıldır yatıyorum.

"Tatile gitmek istiyorum"

Geleceği sorulan Eden Hazard, şunları söyledi:

Dürüst olmak gerekirse henüz bilmiyorum. Karmaşık geçen üç yılın ardından herkes gibi ben de ailemle vakit geçirmek, tatile gitmek istiyorum. Son günlerde pek çok saçmalık okuduk.

Real Madrid'e 115 milyon euro karşılığında transfer olmuştu

2019 sezonunun başında 115 milyon euroya transfer olduğu Real Madrid'de sadece 76 maça çıkabilen Hazard takımına 7 gol ve 12 asistlik katkı sağladı.