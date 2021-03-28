Eden Hazard: Messi kadar iyi olamam ama Ronaldo olabilirim

Trabzonspor'un eski futbolcusu John Obi Mikel, Eden Hazard'ın kendisine söylediği sözleri aktardı.

Real Madrid'in Chelsea'den büyük umutlarla transfer ettiği Eden Hazard, sakatlıklar nedeniyle İspanyol devinde istenilen performansı sergileyemedi.

Belçikalı yıldız hakkında konuşan Trabzonspor'un eski oyuncusu John Obi Mikel, Hazard'ın kendisini futbola adamadığını söyledi.

"RONALDO KADAR OLABİLİRİM DEMİŞTİ"

Mikel, "Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'dan hemen sonra geliyordu ama sadece o isterse öyleydi. O kadar iyi bir futbolcuydu. Bazen kendisi bile, 'Ben ne kadar iyi olmak istersem o kadar iyi olurum ancak Messi kadar iyi olamam. Çünkü Messi, başka bir gezegenden geliyor. Ama Ronaldo kadar olabilir ve hatta belki daha da iyi olabilirim.' Bunlar kendisinin ağzından çıkan sözler. Kendisini oyuna adamış bir futbolcu değil. İyi antrenman yapmıyor, antrenman seviyesi en kötü futbolcu." ifadelerini kullandı.

2019'da 115 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'den Real Madrid'e transfer olan Hazard, Madrid ekibinde 36 maça çıktı ve sadece 4 gol - 7 asistlik bir performans sergileyebildi.