Eden Hazard: Real Madrid'e gittikten sonra işler ters gitti Kısa süre önce futbola veda eden Belçikalı Eden Hazard, kariyeriyle ilgili "Real Madrid'e gittikten sonra işler ters gitti ve olan oldu" dedi.

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11 Ekim 2023 tarihinde futbol kariyerine nokta koyan, 32 yaşında emekliliğini açıklayan Eden Hazard, dikkat çeken itiraflarda bulundu.

Kariyeri boyunca Lille, Chelsea ve Real Madrid'de forma giyen Belçikalı yıldız, Fransız basınında L'equipe'e röportaj verdi.

"Mesela Cristiano Ronaldo gibi farklı bir zihniyete sahip olmayı ister miydin?" sorusuna, Hazard, şu yanıtı verdi:

Hayır. Onun gibi olamazdım. Maçlardan sonra asla bir saat boyunca soğuk duşa girmezdim. Maçlardan sonra rahat bırakılmak isterdim. Arkadaşlarımla eve giderim ve kağıt oynarım. Çocuklarımda evimin bahçesinde vakit geçiririm. Bu süreç benim iyileşme sürecimdi... Eğer Cristiano Ronaldo gibi olsaydım tükenmişlik sendromu yaşardım.

"Diyet bir saçmalıktan ibaret, işe yaramaz"

Yediklerine dikkat etmediğini söyleyen Eden Hazard, şunları dedi:

Yediğime dikkat etmiyordum ama her gün hamburger de yemedim. Buna 16 yıl boyunca dayanmak imkansız... Ben bir hedonistim, arkadaşlarımla yemek yemeyi ve vakit geçirmeyi severim. Diyet bir saçmalıktan ibaret, işe yaramaz. 40 yaşına kadar futbol oynamak istesem tamam ama ben o yaşıma kadar futbol oynamak istemediğimi biliyordum.

"Real Madrid'e gittikten sonra işler ters gitti ve olan oldu"

Real Madrid kariyeriyle ilgili Hazard, şu ifadeleri kullandı:

Chelsea ile kariyerimin en iyi sezonlarından birini geçirdim ve kendime 'Artık Real Madrid'deyim, bu yapabileceğim son tatil olabilir' dedim. Her yaz yaptığım gibi kendimi rahat bıraktım. İngiltere'de uzun süre ara vermeden oynadım. Üç veya dört hafta izinli olduğumda ise rahatsız edilmek istemiyordum. O boşlukta yaptığım aktiviteler kendime gelmemi sağlardı. Real Madrid'e gittikten sonra işler ters gitti ve olan oldu.

"Vücudum benimle konuşuyor"

Hazard, sözlerine şu şekilde devam etti:

Vücudum bana erken başladığım, çok çalıştığım ve hiç ara vermediğim zamanların bedelini ödetiyor. Şunu ya da bunu yediğim için değil. Kendime dikkat etmediğim yönünde eleştiriler olabilir. Bunu kabul ediyorum ama her koyun kendi bacağından asılır. Real Madrid'de sık sakatlıklar yaşadım. Vücudum benimle konuşuyor. Son birkaç yılda bana yapmam gereken her şeyi söyledi.

"Lionel Messi belki de benden daha iyi olan tek oyuncu"

Belçikalı isim ayrıca, şu sözleri sarf etti: