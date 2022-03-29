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    Eden Hazard sezonu kapattı

    Real Madrid'de başı sakatlıklardan bir türlü kurtulmayan Eden Hazard'ın sezonu kapattığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 12:32
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 12:33
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    Eden Hazard sezonu kapattı

    Başı sakatlıklardan kurtulmayan Eden Hazard'dan kötü haber geldi.

    İspanyol basınından El Chiringuito TV'nin haberine göre, sağ fibula bölgesinden bir ameliyat olacak olan Eden Hazard'ın sezonun geri kalanında forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

    22 MAÇTA SADECE 1 GOL ATTI

    2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Eden Hazard bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 22 maçta sadece 1 gol atıp 2 asist yaptı.

    Real Madrid'in Hazard için harcanan bonservis bedeli 115 milyon euro.

    Eden Hazard sezonu kapattı #1


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