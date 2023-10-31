Eden Hazard'dan itiraf! Vücudum dayanmadı Son olarak Real Madrid forması giyen daha sonra ise 32 yaşında futbolu bırakan yıldız isim Eden Hazard, emekliliği hakkında "Doğru zamandı artık vücudum dayanamadı. Sonunda bazı sakatlıklar yaşadım ve bu yüzden dolayı bu kararı aldım" dedi.

ensonhaber.com

Fransız dergisi France Football tarafından yılın en iyi oyuncusuna verilen Ballon d'Or ödülü, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu.

Inter Miami forması giyen Lionel Messi, erkeklerde 2023 yılında bu ödülü kazanarak 8’inci kez bu başarıya ulaştı.

Real Madrid'den ayrılıp herhangi bir kulüple sözleşme imzalamadıktan sonra 32 yaşında futbolu bırakan Eden Hazard, Ballon d'Or galasında açıklamalarda bulundu.

"Futbol oynamayı özlemiyorum"

Futboldan sonraki hayatını hakkında konuşan Hazard, şu sözleri sarf etti:

İstediğimi yapıp ailemle zaman geçirebiliyorum. Hala futbol izliyor muyum? Doğal olarak çocuklarım futbol oynuyor ve ben de onlarla izliyorum. Şimdilik futbol oynamayı özlemiyorum.

"Doğru zamandı artık vücudum dayanamadı"

Futbolu bırakmasına dair fizik durumu hakkında da konuşan Eden Hazard, şu ifadeleri kullandı: