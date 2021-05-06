Eden Hazard'ın maç sonu görüntüleri tepki çekti

Real Madrid taraftarları, Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Chelsea'ye elendikten sonra Eden Hazard'ın rakip takım oyuncularla şakalaşmasına ateş püskürdü.

Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye elenen Real Madrid'in Belçikalı yıldızı Eden Hazard, maç sonu görüntüleriyle İspanya'nın gündeminde.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid, 1-1'in rövanşında Chelsea'ye 2-0 yenilerek yarı finalde havlu attı. Ancak Eden Hazard'ın maç sonu görüntüleri karşılaşmanın önüne geçti. Maçın ardından eski takımı Chelsea'den Kurt Zouma ile şakalaşan Hazard'ın görüntüleri, İspanya'da büyük tepki topladı.

Real Madrid'e transferinden bu yana sakatlıklar nedeniyle istikrar yakalayamayan Eden Hazard'ın, Chelsea maçında ilk 11'de başlaması da dikkat çekti. Belçikalı futbolcu mücadelede bekleneni ortaya koyamadı ve oyundan alındı.

"RONALDO'YU BÖYLE HAYAL EDEMEM"

Liverpool'un eski orta sahası Don Hutchinson, BBC Radio'da Hazard ile ilgili olarak "Eden Hazard, Kurt Zouma ve Edouard Mendy ile eğleniyordu. Bu bir Şampiyonlar Ligi yarı finali. biliyorum onlar arkadaş; ancak Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid yedek kulübesine gelip güldüğünü hayal edemiyorum. Hazard bu kadar rahat." şeklinde konuştu.

Sosyal medyada Real Madrid taraftarlarının ağır eleştirilerine maruz kalan Eden Hazard'ın takımdan gönderilmesi gerektiğini savunan birçok yorum yapıldı. Avrupa Süper Ligi ilan edildikten sonra Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile yaptığı röportajla hatırlanan İspanyol gazeteci Josep Pedrerol da konuya dahil oldu.

"GÜLE GÜLE"

Josep Pedrerol, Eden Hazard'ın satılacağını söylerken Twitter hesabından paylaştığı gönderide ise Belçikalı futbolcu için "Güle güle" yorumunu yaptı.

ZIDANE'DAN AÇIKLAMA

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, maç sonu düzenlenen basın toplantısında Eden Hazard hakkında da konuştu. Hazard'ın performansıyla ilgili soruyu yanıtlayan Zidane, "Hazard oynayarak güvenini yeniden kazanmalı. Oyuncular yarı finale hazırlandı. Eğer burada oynadılarsa hazır oldukları anlamına gelir." dedi.

Real Madrid, 2019 yazında Eden Hazard için Chelsea'ye 100 milyon euro ödemişti. Hazard bugüne kadar Real Madrid formasını sadece 39 kez giydi ve bu maçlarda 4 gol atıp 5 asist yaptı.