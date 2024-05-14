Edgar Ie'den maçlarda ikizini oynattığı iddialarına cevap! Romanya'da Dinamo Bükreş forması giyen Edgar Ie, maçlarda ikizini oynattığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

ensonhaber.com

Kariyerini Romanya ekibi Dinamo Bükreş'te sürdüren Edgar Ie, Rumen basınında kendisi yerine ikiz kardeşi Edelino Ie'yi oynattığına yönelik çıkan haberleri yalanladı.

Fransız basınında L'Equipe konuşan Ie, bu haberlerin gerçek olmadığını söyledi.

"Bu haberler saçmalık"

Tecrübeli oyuncu açıklamasında, şunları dedi:

Bu haberler saçmalık. Gerçekten saçma haberler. Bu haberlerin nereden çıktığını bilmiyorum. Bunu öğrendiğimde kardeşimi aradım ve inanamadı. Gerçekten komik bir hikaye. Bu şekilde haberlere çıkacağımı hiç düşünmezdim.

Neler yaşandı?

Rumen basınında yer alan haberlere göre devre arasında Dinamo Bükreş'e transfer olan 30 yaşındaki savunma oyuncusu Edgar Ie, bir süre sonra kendisi yerine ikiz kardeşi Edelino Ie'yi takıma gönderdi.

Barcelona altyapısında yetişen Edgar Ie, daha sonra Lille, Nantes, Trabzonspor, Feyenoord ve Başakşehir gibi takımlarda top koşturdu. Dinamo Bükreş'in en yüksek maaş alan oyuncusu olmasına rağmen düşük performansı nedeniyle son haftalarda az süre alabilen Edgar Ie, eleştirilere maruz kaldı.

Son dönemde düşen performansının yanı sıra uzun süre Avrupa'da forma giymesine karşın İngilizce konuşmadığı görülen oyuncunun takımda sadece Portekizce bilen futbolcularla iletişim kurması, şüphelerin artmasına neden oldu.

Dinamo Bükreş yönetimi, bu gelişmelerin üzerine futbolcudan DNA testi talep etti. İkiz kardeş Edelino Ie'nin en az 5 maçta forma giydiğinden şüphelenildiği ve durumun DNA testi ile kanıtlanması halinde Dinamo Bükreş'in puan silme cezası alarak ligden düşmesi bekleniyor.

Edgar Ie gibi futbolcu olan ve orta sahada oynayan Edelino Ie, kariyeri boyunca yalnızca Portekiz'in alt lig takımlarında görev yaptı.

2019'da Trabzonspor'a imza attı

Türkiye'de Trabzonspor ve Başakşehir takımlarında forma giyen Edgar Ie'nin adı, 6 Ağustos 2019 tarihinde bordo-mavili kulübün genç oyuncusu Yusuf Yazıcı'nın Fransa'nın Lille Kulübüne transferinde duyuldu.

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'ya karşılık Fransa ekibinden toplam 17 milyon 500 bin euro almış ve stoper oyuncusu Edgar Ie'yi kadrosuna katmıştı.

İlk sezonunda kadroda düşünülmeyen Edgar Ie, Hollanda'nın Feyenoord Kulübünde kiralık olarak forma giydikten sonra Trabzonspor'a geri döndü.

Trabzonspor'da 61 resmi karşılaşmada görev yaptı

Edgar Ie, Trabzonspor'da Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Avrupa Kupaları olmak üzere 2 sezonda toplam 61 resmi karşılaşmaya çıkarken bu maçlarda 5 bin 359 dakika forma giydi.

Stoper oyuncusu Vitor Hugo ile iyi bir ikili olarak başarılı şekilde görev yapan Edgar Ie, 3 kez de rakip fileleri havalandırdı.

Şampiyonluk sezonunda sakatlandı

Trabzonspor'un şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda da vazgeçilmez isimlerinden olan Edgar Ie, şansız bir sakatlık geçirerek sahalardan uzak kaldı.

Ligin 18. haftasında sakatlanan Edgar Ie, Portekiz'de ön çapraz bağ ameliyatı geçirerek sezonu kapadı ve bir daha eski performansını yakalayamadı.

Başakşehir'de az süre aldı

Sakatlığının ardından Trabzonspor'da kadroda düşünülmeyen Edgar Ie, bir süre kulüpsüz kaldıktan sonra Başakşehir ile anlaştı.

Gine-Bissaulu futbolcu, İstanbul temsilcisinde sadece 8 karşılaşmada 452 dakika görev alarak beklentileri karşılayamadı.

31 Ocak 2024'de Başakşehir'in sözleşmesini fesh ettiği Edgar Ie, şubat ayında Dinamo Bükreş ile anlaşmıştı.