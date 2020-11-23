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    Edin Dzeko koronavirüsü yendi

    Uzun süredir koronavirüs tedavisine devam edilen Edin Dzeko testlerinin negatife döndüğünü açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2020 - 16:02
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    Edin Dzeko koronavirüsü yendi

    İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Roma’nın Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, yeni tip koronavirüs hastalığını atlattığını duyurdu.

    "NİHAYET NEGATİF"

    Dzeko, Twitter hesabından yaptığı İtalyanca paylaşımda, "Nihayet negatif. Takım arkadaşlarımla birlikte antrenman yapmak ve böyle iyi oynamaya devam etmelerine yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum. Haydi Roma." ifadelerini kullandı.

    Dzeko'nun 6 Kasım'da Covid-19’a yakalandığı açıklanmıştı.

    34 yaşındaki golcü oyuncunun iyileşme süresi normalde uygulanan 14 günlük karantina döneminden biraz daha uzun sürdü.

    Edin Dzeko koronavirüsü yendi #1

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