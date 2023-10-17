Edin Dzeko, milli maçta Halil Umut Meler'le gerginlik yaşadı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri grup maçında Bosna Hersek ile Portekiz karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetirken, beşinci dakikada Fenerbahçe'nin yıldız ismi Edin Dzeko ile bir tartışma yaşadı.

ensonhaber.com 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeri J Grubu karşılaşmasında Bosna Herkes ile Portekiz, Bilino Polje Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Portekiz ilk yarıda farka gitti Konuk ekip, beşinci dakikada Cristiano Ronaldo'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Portekizli yıldız, 20. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-0'a taşıdı. Bu golden 25 dakika sonra bu kez Bruno Fernandes topu filelere gönderdi: 3-0. 32. dakikada Joao Cancelo'nun golüyle 4-0 öne geçen Portekiz, 41. dakikada Joao Felix'in golüyle ilk yarıyı 5-0 önde kapattı. İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca Portekiz, deplasmanda Bosna Hersek'i 5-0 ile geçti. (Görüntü S Sport'tan alınmıştır) Dzeko ve Halil Umut Meler arasında gerginlik Mücadelenin beşinci dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Rafael Leao'nun sert şutunda top Bosna Hersek savunmasından sekerek Barisic'in koluna çarptı ve Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Halil Umut Meler'in bu kararına itiraz eden Edin Dzeko, penaltı kararının geçerli sayılmasının ardından tepki gösterdi. Topun başına geçen Ronaldo'nun sert şutunda top filelere gitti.