Edinson Cavani, Boca Juniors'a transfer oldu Boca Juniors, Valencia'dan ayrılan Uruguaylı golcü Edinson Cavani'yi renklerine bağladı.

İHA

Arjantin Ligi ekiplerinden Boca Juniors, son olarak İspanyol ekip Valencia forması giyen yıldız oyuncu Edinson Cavani'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

"Evde olmana sevindim Edinson Cavani"

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Evde olmana sevindim Edinson Cavani" ifadeleri kullanıldı.

Edinson Cavani, geride kalan sezonda Valencia forması ile toplam 28 resmi maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu maçlarda 7 kez gol atarken, 2 kez de asist performansı sergiledi.

Uruguaylı futbolcu kariyerinde sırasıyla Danubio, Palermo, Napoli, PSG, Manchester United, ve Valencia formaları giydi.