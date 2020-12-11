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    Edinson Cavani: Napoli sevgim yüzünden Juve ve Inter'e gitmedim

    PSG ile yollarını ayırarak Manchester United'a imza atan Edinson Cavani, Serie A'dan birçok teklif aldığını ancak Napolili taraftarları üzmemek için kabul etmediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2020 - 12:19
    • Güncelleme : 11.12.2020 - 12:44
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    Edinson Cavani: Napoli sevgim yüzünden Juve ve Inter'e gitmedim

    Manchester United'ın golcü futbolcusu Edinson Cavani'den, Juventus ve Inter itirafı geldi.

    Uruguaylı golcü yaptığı açıklamada, kendisine yapılan birçok teklif arasında Juventus ve Inter'in de olduğunu ancak kendisinin Napoli'ye olan sevgisi nedeniyle bu takımları reddettiğini söyledi.

    "NAPOLİ TARAFTARINA BUNU YAPAMAZDIM"

    Cavani açıklamasında, "Beni sık sık arayan ve tekliflerini sunan Juventus ve Inter başta olmak üzere bir çok kulübe sadece 'teşekkürler ve hayır' dedim. Napolili taraftarlara böyle bir şey yapamazdım. Napoli aklıma gelince mutluluk hissediyorum. Onlarla birlikte çok şeyler başardığımı biliyorum ve onlar da saygılarını göstermeye devam ediyorlar, bu durumu seviyorum." diye konuştu.

    33 yaşındaki golcü oyuncu, Napoli formasıyla çıktığı 138 maçta 104 gol atıp 14 de asist yapmıştı.

    Edinson Cavani: Napoli sevgim yüzünden Juve ve Inter e gitmedim #1

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