Edinson Cavani'nin babası: Oğlum ayrılmak istiyor

Manchester United forması giyen Edinson Cavani'nin babası, oğlunun Boca Juniors'la görüştüğünü söyledi.

Paris Saint-Germain kariyerini sonlandırdıktan sonra Manchester United'a imza atan Edinson Cavani, İngiltere'de aradığını bulamadı.

Kırmızı Şeytanlar'da mutsuz olan Uruguaylı yıldız, sezon sonunda takımdan ayrılacak. Ailesine yakın olmak isteyen 34 yaşındaki oyuncu, Arjantin takımlarından Boca Juniors'a imza atabilir.

"BOCA BAŞKAN YARDIMCISIYLA GÖRÜŞTÜ"

Superfutbol'a konuşan baba Cavani, "Edinson'ın önemli kupalar kazanmak isteyen takımlar için savaşmasını istiyorum. O Güney Amerika'da oynamak istiyor. Edinson, Boca Juniors Başkan Yardımcısı Riquelme'yle Boca'da oynamak için konuştu." dedi.

"Bazen insanlar bizi kızdıracak şeyler yapabiliyor." diyen baba Cavani, "Ceza alma olayı da onu çok kızdırdı. Bu konuda üzerine oynadılar. Bazen oyuncular form tutamıyorlar, böyle şeyler ağır geliyor. Bazen de mental olarak düşüyorlar." ifadelerini kullandı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 25 maça çıkan Uruguaylı, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.