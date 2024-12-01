Edoardo Bove, saha içinde yere yığıldı! Fiorentina - Inter maçı ertelendi

Haber Merkezi
İtalya Serie A'nın 14. hafta mücadelesinde Raffaele Palladino yönetimindeki Fiorentina ile Simone Inzaghi'nin çalıştırdığı Inter karşı karşıya geldi.
Stadio Artemio Franchi'de oynanan müsabakanın henüz ilk dakikalarında talihsiz bir olay yaşandı.
MAÇ ERTELENDİ
Fiorentina - Inter maçı, Fiorentinalı Edoardo Bove'nin saha içerisinde yere yığılıp ambulansla hastaneye kaldırılmasının ardından ertelendi.
DURUMU BELİRSİZ
22 yaşındaki İtalyan futbolcunun son durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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