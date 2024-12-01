Edoardo Bove, saha içinde yere yığıldı! Fiorentina - Inter maçı ertelendi

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İtalya Serie A'nın 14. hafta mücadelesinde Raffaele Palladino yönetimindeki Fiorentina ile Simone Inzaghi'nin çalıştırdığı Inter karşı karşıya geldi.

Stadio Artemio Franchi'de oynanan müsabakanın henüz ilk dakikalarında talihsiz bir olay yaşandı.

MAÇ ERTELENDİ

Fiorentina - Inter maçı, Fiorentinalı Edoardo Bove'nin saha içerisinde yere yığılıp ambulansla hastaneye kaldırılmasının ardından ertelendi.

DURUMU BELİRSİZ

22 yaşındaki İtalyan futbolcunun son durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.