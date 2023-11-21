Edwin van der Sar'dan Altay Bayındır'a büyük ayıp Manchester United'ın efsane kalecilerinden Edwin van der Sar, Altay Bayındır'a sosyal medya üzerinden tuhaf bir cevap verdi.

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Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'a transfer olan ve resmi maça çıkmak için şans bekleyen Altay Bayındır, İngiliz ekibinin efsane kalecisi Edwin van der Sar'dan çok garip bir cevap aldı.

Manchester United'ın kulüp televizyonuna konuşan Altay Bayındır, Hollandalı efsane kaleci Edwin van der Sar'dan övgü dolu sözlerle bahsederken; "En sevdiğim kaleci Edwin van der Sar." dedi.

"Onana benim favorim"

Altay Bayındır'ın bu açıklaması sosyal medyadan paylaşılırken, 53 yaşındaki Edwin van der Sar garip bir paylaşım yaptı.

Edwin van der Sar, Altay Bayındır'a cevabında "Selam Altay, yakında Manchester'da görüşüp kalecilik hakkında sohbet edeceğiz ama bileceğin gibi benim favorim hala Andre Onana!" ifadelerini kullandı.

İngiliz ekibinin efsanesi Van der Sar'ın bu açıklamasına Türk taraftarlar, sosyal medyada tepki gösterdi.