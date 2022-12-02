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    Efsane futbolcu Pele, sağlığı hakkında konuştu

    Brezilyalı efsane futbolcu Pele, hastaneye rutin kontroller için gittiğini açıkladı.
    • 02.12.2022 - 14:41
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    Efsane futbolcu Pele, sağlığı hakkında konuştu

    Sağlığının kötüye gittiğine dair çıkan haberler nedeniyle sevenlerinin endişelendiği Brezilyalı efsane futbolcu Pele, hastaneye rutin kontrol için gittiğini söyledi.

    Pele, 2022 Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'daki bir binada bulunan elektronik reklam panosunda kendisi için yazılan "Get well soon (Acil şifalar)" mesajını, Instagram hesabından paylaştı.

    "Arkadaşlar aylık kontrollerimi yaptırmak için hastanedeyim"

    Kolon bölgesindeki şüpheli tümör 2021'in eylül ayında ameliyatla alınan 82 yaşındaki Pele, sağlık durumuna ilişkin paylaşımında, "Arkadaşlar aylık kontrollerimi yaptırmak için hastanedeyim. Olumlu mesajlarınızı almak her zaman güzel. Güzel mesajı için Katar'a ve iyi niyet temennisinde bulunan herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

    Efsane futbolcu Pele, sağlığı hakkında konuştu #1

    Pele son yıllarda bir çok kez hastaneye kaldırılmıştı

    Brezilyalı eski yıldız oyuncu, böbreklerinde yaşadığı sorunlar ve prostat nedeniyle son yıllarda birçok kez hastaneye kaldırılmıştı.

    Efsane futbolcu Pele, sağlığı hakkında konuştu #2

    Dünya Kupası'nı 3 kez kazanan tek futbolcu

    Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, Dünya Kupası'nı 3 kez (1958, 1962, 1970) kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.

    Efsane futbolcu Pele, sağlığı hakkında konuştu #3


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