Efsane kaleci Edwin van der Sar, hastaneye kaldırıldı

Efsanevi kaleci ve Ajax'ın genel müdürü Edwin van der Sar'dan kötü bir haber geldi.

De Telegraaf'ta yer alan habere göre, 52 yaşındaki futbol adamı Hırvatistan'ın Split şehrinde tatili sırasında beyin kanaması geçirdi.

Edwin van der Sar, beyin kanaması geçirmesinin ardından helikopter hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.

Hollanda ekibi Ajax'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cuma günü, Edwin van der Sar beyin kanaması geçirdi. Şu anda hastanede yoğun bakımda ve durumu stabil. Daha somut bilgiler olduğunda, bir güncelleme takip edecek. Ajax'taki herkes Edwin'e acil şifalar diliyor. Seni düşünüyoruz.