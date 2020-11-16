Dolar
7.6296
-0.6614%
Euro
9.0404
-0.5171%
Altın
1888.38
0.0063%
Borsa
1305.89
1.1306%
G. Altın
463.319
-0.6465%
Bitcoin
124165.9
-0.3571%
EXEN Coin
12.32
0.16%
10ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 10 C

    Efsane kaleci Ray Clemence hayatını kaybetti

    Kariyerinde Liverpool ve Tottenham formaları giyen eski İngiliz kaleci Ray Clemence, 72 yaşında hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2020 - 09:47
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Efsane kaleci Ray Clemence hayatını kaybetti

    Liverpool ve Tottenham takımlarında oynayan eski kaleci Ray Clemence yakalandığı amansız hastalığı yenemedi.

    KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

    İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, uzun bir süredir kanser tedavisi gören Clemence'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

    İngiltere Milli Takımı ile 61 maça çıkan Clemence,1967-1981 yıllarında Liverpool'da oynamış ve daha sonra transfer olduğu Tottenham'da 1987'de futbolu bırakmıştı.

    Clemence, kariyeri boyunca 5 Premier Lig şampiyonluğu ile 3'er Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Kupası kazanmıştı.

    Efsane kaleci Ray Clemence hayatını kaybetti #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir