Efsaneler El Clasico'sunu kazanan Real Madrid

Real Madrid ve Barcelona'nın efsane oyuncularının forma giydiği özel maç büyük ilgi çekti. Ronaldinho, Deco, Figo, Rivaldo, Roberto Carlos gibi yıldızların oynadığı maçı Real Madrid 3-2 kazandı.

Barcelona ve Real Madrid'in efsane futbolcuları Tel Aviv'de oynanan gösteri maçında karşı karşıya geldi.

Barcelona'nın kadrosunda Frank De Boer, Francesco Coco, Rivaldo, Javier Saviola, Deco, Gaizka Mendieta, Ronaldinho, Goicoechea, Dehu ve Amor gibi yıldızlar yer aldı.

Amavisca, Iván Campo, Rubén De la Red, Fernando Sanz, Pedro Munitis, Roberto Carlos, Alfonso Pérez, Luis Figo gibi yıldızlar yer aldı.

EN ÇOK DİKKAT ÇEKEN RONALDINHO

Etkili bir oyun sergileyen Ronaldinho penaltıdan bir gol atarken bir şutu da direkten döndü.

Real Madrid, Barça'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Barcelona'nın golleri Ronaldinho ve Jofre Mateu'dan gelirken, eflatun-beyazlılar Munitis, Alfonso Perez ve Ruben de la Red'le ağları havalandırdı.

Barcelona ve Real Madrid'in eski yıldız futbolcularının oynadığı maçı yaklaşık 25 bin seyirci izledi.