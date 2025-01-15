Eintracht Frankfurt geriye düştüğü maçta Freiburg'a fark attı

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Almanya Bundesliga'nın 17. haftasında Eintracht Frankfurt, Freiburg'u ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Robin Koch, 65. dakikada Omar Marmoush, 71. dakikada Hugo Ekitike ile 81. dakikada Nnamdi Collins atarken milli futbolcumuz Can Uzun, 81. dakikada oyuna girdi.

Freiburg'un tek sayısını 37. dakikada Ritsu Doan kaydetti.

PUANINI 33 YAPTI

Bu sonuçla birlikte 33 puanla 3. sıraya yerleşen Eintracht Frankfurt, ligdeki bir sonraki maçında Borussia Dortmund'u konuk edecek.

27 puanda kalan 7. sıradaki Freiburg ise Stuttgart deplasmanına gidecek.