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    El Clasico öncesi Benzema'dan kötü haber

    La Liga'da yarın Barcelona ile karşılaşacak Real Madrid'de Karim Benzema, sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2022 - 09:06
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    El Clasico öncesi Benzema'dan kötü haber

    Topladığı 66 puanla La Liga'da liderlik koltuğunda oturan Real Madrid, El Clasio'ya yıldız oyuncusu Karim Benzema'dan eksik çıkacak.

    Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti konuyla ilgili, "Benzema yarınki maçta forma giyemeyecek. Yeteri kadar antrenman yapamadı ve kendini rahat hissetmiyor. Küçük bir sakatlık ama onu riske atmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

    22 GOL 11 ASİST

    La Liga'da bu sezon kaydettiği 22 golle gol krallığında ilk sırada yer alan Karim Benzema, 11 assist yaptı. Fransız golcü, Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 gol kaydetti.

    Bu sezon zirve yarışının uzağında kalan Barcelona'da ise Sergino Dest, sol ayağındaki sakatlık nedeniyle yarınki maçta sahaya çıkamayacak. Sakatlığı devam eden Ansu Fati de Katalan ekibinde görev yapamayacak isimler arasında yer alıyor.

    El Clasico öncesi Benzema dan kötü haber #1

    DEV MAÇ 23:00’DA

    La Liga'nın 29. haftasında Real Madrid ve Barcelona arasında oynanacak maç, yarın TSİ 23.00'da başlayacak. Santiago Bernabeu'da oynanacak maçı Juan Munuera yönetecek.

    El Clasico öncesi Benzema dan kötü haber #2


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