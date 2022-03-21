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    El Clasico'da Barcelona'dan 4 gol

    El Clasico'da Barcelona'dan 4 gol

    İspanya 1. Ligi'nde Barcelona, deplasmanda Real Madrid'i 4-0 yendi.
    • AA
    • 21.03.2022 - 00:53
    • Güncelleme : 21.03.2022 - 01:10
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    İspanya 1. Ligi'nin 29. haftasında El Clasico heyecanı yaşandı. Real Madrid, Katalan ekibi Barcelona'yı ağırladı.

    BARÇA, REAL MADRİD'İ EVİNDE DEVİRDİ

    Kısa süre önce Galatasaray maçından galibiyetle dönen Barcelona, Real Madrid'i kendi evinde 4-0 gibi net bir skorla mağlup ederek şampiyonluk umudunu tazeledi.

    Karşılaşmada Barcelona'nın gollerini 29. ve 51. dakikalarda Aubameyang, 38. dakikada Ronald Araujo ve 47’de Ferman Torres kaydetti.

    El Clasico da Barcelona dan 4 gol #1

    COURTOİS FARKIN AÇILMASINI ÖNLEDİ

    Barcelona'nın farkı daha da artırmasını güzel kurtarışlarıyla kaleci Thibaut Courtois önledi.

    BENZEMA'SIZ REAL MADRİD KAYBETTİ

    Real Madrid'in golcü futbolcusu Karim Benzema sakatlığından dolayı bu maçta forma giymezken, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yaptığı değişiklikler tarihi yenilgiyi önleyemedi.

    El Clasico da Barcelona dan 4 gol #2

    3 YIL SONRA BERNABEU'DA İLK GALİBİYET

    Bernabeu'da 2 Mart 2019'dan bu yana ilk galibiyetini alan Barcelona, son olarak 21 Kasım 2015'te oynanan lig maçında Real Madrid'i deplasmanda 4-0 mağlup etmişti.

    DANİ ALVES, BARÇA İLE 400. MAÇINA ÇIKTI

    Sahanın en yaşlı futbolcusu olan ve 86. dakikada oyuna giren Dani Alves (38 yaşında), Barcelona forması ile 400. maçına çıktı.

    El Clasico da Barcelona dan 4 gol #3

    REAL MADRİD'İN EL CLASİCO SERİSİ BİTTİ

    El Clasico'larda Real Madrid'in son 5 maçlık (4 lig, 1 İspanya Süper Kupası) galibiyet üstünlüğünü sona erdiren Barcelona, ligde ise art arda 5. galibiyetini aldı.

    GALİBİYETTE BARCELONA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI

    La Liga'da bu zamana kadar 184 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Real Madrid'in 76, Barcelona'nın 73 galibiyeti bulunurken, 35 maç beraberlikle sonuçlandı.

    Bu istatistik tüm El Clasico'larda Real Madrid'in 100, Barcelona'nın 96 galibiyeti ve 52 beraberlik oldu.

    El Clasico da Barcelona dan 4 gol #4

    REAL MADRİD LİDERLİĞİNİ KORUYOR

    Real Madrid La Liga'da 66 puanla liderliğini korurken, bir maç eksiği ile Barcelona (54) 12 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

    SEVİLLA FIRSATI KAÇIRDI

    La Liga ikincisi Sevilla (57) sahasında Real Sociedad ile 0-0 berabere kalarak, lidere yaklaşma fırsatını kaçırdı.

    El Clasico da Barcelona dan 4 gol #5


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