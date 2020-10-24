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- El Clasico'da gülen taraf Real Madrid
El Clasico'da gülen taraf Real Madrid
- Haber Merkezi
- 24.10.2020 - 18:56
- Güncelleme : 24.10.2020 - 19:04
İspanya La Liga'nın 6. haftasında El Clasico oynandı. Barcelona ile Real Madrid, koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz olan mücadelede kozlarını paylaştı. Camp Nou'daki mücadeleyi Real Madrid, 3-1'lik skorla kazandı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren goller, 5. dakikada Valverde, 63. dakikada penaltıdan Sergio Ramos ve 90. dakikada Modric'ten geldi. Barcelona'nın tek sayısını ise 8. dakikada genç oyuncu Ansu Fati kaydetti.
Bu sonucun ardından Real Madrid, son 5 maçtaki 4. galibiyetini aldı ve 13 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Barcelona ise 7 puanla, 10. sırada kaldı.
La Liga'nın 7. haftasında Real Madrid, evinde Huesca ile karşılaşacakken, Barcelona deplasmanda Alaves'e konuk olacak.
RONALDO YOKSA, MESSI DE YOK
Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi, Cristiano Ronaldo Real Madrid'den ayrıldıktan sonra çıktığı 6 El Clasico'da gol ya da asist katkısı veremedi.