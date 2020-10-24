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El Clasico'da gülen taraf Real Madrid

El Clasico'da gülen taraf Real Madrid

La Liga'nın 6. haftasında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Konuk ekip Real Madrid, El Clasico'da Katalan ekibini 3-1 mağlup ederek kazanan taraf oldu.