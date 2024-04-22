El Clasico'da gülen taraf Real Madrid oldu

El Clasico yine heyecan doluydu.
La Liga'nın 32. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda Barcelona'yı ağırladı.
Karşılaşma oldukça hızlı bir tempo ile başladı.
İlk yarı
6. dakikada Raphinha'nın pasında Andreas Christensen fileleri havalandırarak Barça'yı 1-0 öne geçirdi. 18. dakikada Real Madrid, Junior Vinicius'un penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarı
İkinci yarıda da tempo oldukça yüksekti. 69. dakikada Fermin Lopez yeniden Barcelona'yı öne geçiren golü attı. (1-2)
Madrid bu gole karşılık vermekte gecikmedi ve 73. dakikada Lucas Vazquez'in golüyle yeniden eşitliği yakaladı.
90+1. dakikada sahneye Jude Bellingham çıktı ve Real Madrid'i 3-2 öne geçirdi.
Bu gol aynı zaman da maçın da skoru oldu.
Arda forma şansı bulamadı
Öte yandan maç kadrosunda yer alan milli oyuncu Arda Güler forma şansı bulamadı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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