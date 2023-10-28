El Clasico'da kazanan Real Madrid La Liga'nın 11. haftasında Real Madrid, 1-0 geriye düştüğü maçta ezeli rakibi Barcelona'yı deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti.

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İspanya La Liga'nın 11. haftası dev bir maça sahne oldu.

Xavi Hernandez'in ekibi Barcelona ile Carlo Ancelotti'nin takımı Real Madrid karşı karşıya geldi.

Estadi Olimpic Lluis Companys'te oynanan El Clasico mücadelesinde kazanan 2-1'lik skorla konuk takım Real Madrid oldu.

İlkay, Barcelona'yı öne geçirdi

Barcelona, karşılaşmanın henüz başında öne geçti. 6. dakikada gelişen Barcelona atağında savunmasının hatasını iyi değerlendiren İlkay Gündoğan, karşı karşıya pozisyonda Kepa'yı mağlup etti ve Katalanları 1-0 öne taşıdı.

İlk yarıda kalan dakikalarda iki takımın da hücumları sonuç vermedi. Barcelona, İlkay'ın attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Bellingham, skora denge getirdi

Real Madrid, 68. dakikada eşitliği yakaladı.

Eflatun beyazlıların süper transferi Jude Bellingham, ceza sahası dışından, çok uzaklardan, harika bir şut çıkardı. Kaleci Ter Stegen, İngiliz yıldızın bu şutunu çıkaramadı ve top ağlara gitti.

İngiliz yıldız, bir kez daha sahneye çıktı, 3 puanı getirdi

İngiliz futbolcu, uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıktı ve takımının sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.

Bellingham, Real Madrid'e transferinden bu yana 13. golünü attı. 20 yaşındaki yıldızın 3 de asisti bulunuyor.

Real Madrid, puanını 28 yaptı

Bu sonucun ardından Real Madrid 28 puana yükseldi. Barcelona, 24 puanda kaldı.

Real Madrid, ligde gelecek hafta sahasında Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Barcelona, Real Sociedad deplasmanına gidecek.