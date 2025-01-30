Elif Elmas, transfer için İtalya'ya gitti

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Torino, Leipzig'ten Elif Elmas'ı kadrosuna katmak için geri sayıma geçti.

İtalyan ekibi, 25 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için anlaşma sağladı.

İTALYA'YA GİTTİ

Elif Elmas, transferi için çarşamba günü İtalya'ya gitti. Makedon oyuncu, yaptığı açıklamada, "Torino taraftarlarına selamlar. Teknik direktör Paolo Vanoli ile henüz konuşmadım." dedi.

Öte yandan İtalyan basını, Torino ile Leipzig arasında Eljif Elmas için yapılan kiralık anlaşmadaki satın alma opsiyonunun 17 milyon euro olduğunu duyurdu.

Elif Elmas'ın sağlık kontrollerinin ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Leipzig'te bu sezon 6 maçta süre bulan Eljif Elmas, 1 asist yaptı.