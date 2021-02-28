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    Elisha Sam'dan müthiş topuk golü

    Elisha Sam'dan müthiş topuk golü

    Notts County'nin Belçikalı golcüsü Elisha Sam, attığı jeneriklik topuk golüyle Puskas Ödülü'ne göz kırptı.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2021 - 11:35
    • Güncelleme : 28.02.2021 - 11:57
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    İngiltere Ulusal Ligi takımlarından Notts County ile Oxford City, FA Trophy Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya geldi.

    Notts County'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sona eren mücadelenin 73. dakikasında jeneriklil bir gol atıldı.

    Ceza sahası içinde topla buluşan Belçikalı golcü Elisha Sam, yaptığı şık topuk vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

    PUSKAS ÖDÜLÜ'NE ADAY OLUR

    Gol hakkında sosyal medyada yorum yapan futbolseverler, Sam'ın golünün Puskas Ödülü'ne (yılın golü ödülü) aday olacak güzellikte olduğunu belirtti.

    İşte o jeneriklik gol:

    Elisha Sam'dan müthiş topuk golü - İZLE

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