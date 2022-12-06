Eljif Elmas: Arda Güler'in stilini Mesut Özil'e benzetiyorum

Takımı Napoli ile birlikte Antalya'da kampta olan Eljif Elmas, açıklamalarda bulundu. Elmas; Fenerbahçe, Arda Güler ve Napoli hakkında konuştu.

Dünya Kupası arasında Antalya'da kamp yapan İtalya Serie A'nın lideri Napoli'nin Kuzey Makedonyalı futbolcusu Eljif Elmas, DHA'ya açıklamalarda bulundu.

"Şampiyonlar Ligi'nde daha da ileriye gitmek istiyoruz"

Sezona çok iyi başladıklarını ve önemli işler yaptıklarını söyleyen Elmas, "Bu dönemde iyi bir Napoli performansı sergiledik. İyi bir Şampiyonlar Ligi dönemi geçirdik. Aynı şekilde Serie A'da muhteşem bir performans gösterdik.

13 maç kazandık ve 2 beraberlik aldık. Şu an müthiş geçiyor ama devam etmemiz lazım. Şampiyonlar Ligi'nde daha da ileriye gitmek istiyoruz. Büyük hedeflerimiz var." diye konuştu.

"Antalya müthiş"

Takım arkadaşlarının kamp ortamından çok etkilendiğini söyleyen 23 yaşındaki futbolcu, "Önceden de Antalya'ya çok geliyordum. Ailemle, Makedon kulübümle ve Fenerbahçe ile geldim. Takım arkadaşlarım ilk kez geliyorlar.

Otel müthiş ve sahalar çok iyi. Bütün oyuncular şaşkın durumda. Benim için normal ama takım arkadaşlarım Türkiye'yi bilmiyor. Antalya müthiş. Kamp çalışmalarımız sürüyor. İnşallah böyle devam eder." şeklinde konuştu.

"Süper Lig'de fizik gücü yüksek oyuncular var"

İtalya'da forma giyen Türk ve Süper Lig patentli oyuncuların transferlerini değerlendiren genç oyuncu, "Süper Lig'de fizik gücü yüksek oyuncular var. Serie A'da da oynamak için fizik gücünün iyi olması lazım. Bu nedenle Türk oyuncuları tercih ediyorlar.

Bu yüzden de daha çok defans oyuncuları transfer oluyor. Ben ve Hakan ağabey gibi teknik oyuncular da var. Fiziksel duruma baktıkları için Türk oyuncuları seçiyorlar ama teknik açıdan da iyi oyuncuları tercih ediyorlar." ifadelerini kullandı.

"Stilini Mesut Özil'e benzetiyorum"

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'den de övgüyle bahseden Elmas, "Arda'yı zaten izliyorum. Fenerbahçe'den arkadaşlarım var, hocalarımla konuşuyorum ve Arda'nın müthiş bir karakter olduğunu söylüyorlar. Stilini Mesut Özil'e benzetiyorum.

Fiziksel olarak biraz daha güçlenmesi ona biraz daha yararlı olur. Sonra da onu inşallah Real Madrid ve Barcelona gibi kulüplerde görürüz. Napoli'de de birlikte oynamak isterim, neden olmasın." dedi.

"Ülkemle inşallah Dünya Kupası da oynarım"

Napoli taraftarlarına şampiyonluk yaşatmak istediğini vurgulayan Eljif Elmas, "4 senedir bu kulüpteyim. Bir kupa sevinci yaşadım. Benim için çok önemliydi. Bu sezon iyi gidiyoruz. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde en iyisini yapmak istiyoruz. Sonrasında taraftarlarımıza şampiyonluğu hediye edebiliriz diye düşünüyorum.

Ayrıca milli takımda da birçok hedefim var. Avrupa Şampiyonası'nda oynadım. Ülkemle inşallah Dünya Kupası da oynarım. Bireysel olarak hedeflerimi de sonra konuşuruz." açıklamasında bulundu.

"Hem Fenerbahçe hem de Napoli'nin şampiyonluğu müthiş olur"

Fenerbahçe taraftarını çok sevdiğini söyleyen Elmas, "Beni sevdikleri ve takip ettikleri için sağ olsunlar. Ben de onları çok seviyorum. Önce takıma ve oyunculara destek olsunlar. Hocalarına güvensinler. İnşallah bu sezon Fenerbahçe şampiyon olur. Hem Fenerbahçe hem de Napoli'nin şampiyonluğu müthiş olur." şeklinde konuştu.

"Türkiye'de yaşamayı düşünüyorum"

Öte yandan Türkiye'de yaşamak istediğini söyleyen Elmas, "Türkiye'de yaşamayı düşünüyorum. Kariyerimi de Türkiye'de bitirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.