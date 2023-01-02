Emiliano Martinez, madalyasını bekçi köpeğine emanet etti

Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanarak büyük bir başarı yakalayan Emiliano Martinez, kazandığı madalyayı korumak için 20 bin euroya bekçi köpeği satın aldı.

2022 Katar Dünya Kupası finalinde Fransa'yı geçerek üçüncü zaferine ulaşan Arjantin'de krtik kurtarışlarıyla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan kalecisi Emiliano Martinez, kazandığı madalyayı bir bekçi köpeğine emanet edecek.

Madalyayı korumak için bekçi köpeği aldı

İngiliz medyasından Dail Star'ın haberine göre, Aston Villa'nın kalesinde yer alan 30 yaşındaki isim, 2022 Katar Dünya Kupası galibi madalyasını koruması için 20 bin euro karşılığında bir bekçi köpeği aldı.

Arteta ve Lloris aynı yola başvurdu

İngiltere'de son dönemlerde artan hırsızlık vakalarına karşı birçok ünlü futblcu ve teknik adam bu yönteme başvurdu.

Arsenal'in menajeri Mikel Arteta ve Tottenham'ın tecrübeli kalecisi Hugo Lloris evine bekçi köpeği alan isimler arasında yer alıyor.