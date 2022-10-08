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    Emirhan İlkhan, Tarkan şarkısı söyledi

    Emirhan İlkhan, Tarkan şarkısı söyledi

    Süper Lig ekibi Beşiktaş'tan ayrılarak İtalya Serie A ekibi Torino'ya transfer olan genç oyuncu Emirhan İlkhan takım toplantısında Tarkan şarkısı söyleyerek eğlendi.
    • 08.10.2022 - 09:31
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    Beşiktaş'tan Torino'ya 4,5 milyon avro serbest kalma bedeli ile transfer olan 18 yaşındaki Emirhan İlhan, İtalyan ekibinde 3 maça çıktı.

    Genç oyuncu toplam 85 dakika forma giydi fakat gol ve asist katkısı sağlayamadı.

    Yemekte Tarkan'dan şarkı söyledi

    Genç oyuncu Emirhan İlkhan, takım arkadaşlarıyla yemekte bir araya geldi.

    İlkhan, arkadaşlarını eğlendirmek amacıyla ayağa kalktı ve Tarkan'ın Şımarık parçasını söylemeye başladı.

    Emirhan İlkhan, Tarkan şarkısı söyledi İZLE

    Emirhan İlkhan, Tarkan şarkısı söyledi #1

    Emirhan İlkhan, Tarkan şarkısı söyledi #2

    Emirhan İlkhan, Tarkan şarkısı söyledi #3


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