Emirhan İlkhan, Torino'dan ayrılacak

Serie A ekibi Torino'nun Beşiktaş'tan transfer ettiği Emirhan İlkhan, İtalyan ekibinden ayrılabilir. İlkhan'ın ara transfer döneminde Cagliari veya Cremonese'ye kiralanabileceği belirtildi.

Yaz transfer döneminde 4.5 milyon euro bedelle Beşiktaş'tan İtalyan ekibi Torino'ya transfer olan 18 yaşındaki genç yıldız adayı Emirhan İlkhan için bir transfer gelişmesi yaşandı.

Sezonu başka takımda tamamlayabilir

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Torino'da yeterince oynama şansı bulamayan Emirhan İlkhan için ayrılma ihtimali gündeme geldi.

Özellikle İtalyan takımları Cagliari ve Cremonese tarafından durumu takip edilen İlkhan için sezonu bu iki takımdan birinde tamamlama ihtimalinin olduğu belirtildi.

Cremonese, Emirhan için ısrarcı

Cremonese'nin Emirhan için oldukça ısrarlı olduğu, Cagliari'nin Zito Luvumbo'nun ayrılığı durumunda devreye girebileceği kaydedildi.

Torino formasıyla 3 maça çıktı

Bu sezon Seria A'da Torino forması ile 3 resmi mücadeleye çıkan Emirhan İlkhan, herhangi bir gol veya asist katkısı sağlayamadı.