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    Emmanuel Emenike: Allah'ım beni koru

    Emmanuel Emenike: Allah'ım beni koru

    Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, sosyal medya hesabından hastaneden bir görüntü paylaştı. Emenike paylaşımında, "Allah'ım beni koru. Acı bana" dedi.
    • 20.04.2022 - 13:53
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 14:12
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    Bir zamanlar Fenerbahçe forması giyen Nijeryalı futbolcu Emmanuel Emenike, 2019 yılında futbolculuğu bırakmıştı.

    Nijeryalı oyuncu, o dönemden beri pek fazla medya karşısına çıkmadı. Emenike, son yaptığı paylaşımda sevenlerini bir hayli üzdü.

    Emenike, daha önce de hastaneden bir görüntü paylaşmış ancak hastalığının sebebini açıklamamıştı.

    Emmanuel Emenike: Allah'ım beni koru İZLE

    "Daha fazlasını artık kalbim taşıyamıyor"

    Nijeryalı oyuncu, son olarak yine hastanede kolunda serum olan bir video paylaştı.

    Emenike bu paylaşımında, "Allah'ım beni koru. Acı bana, daha fazlasını kalbim artık taşıyamıyor." ifadelerini kullandı.

    Eski futbolcu, daha sonra paylaştığı bu gönderiyi kaldırdı. Emenike'ye arkadaşları ve sevenleri geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

    Emmanuel Emenike: Allah ım beni koru #1


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