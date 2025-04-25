Empoli'yi yenen Bologna, İtalya Kupası'nda finale çıktı

Haber Merkezi
İtalya Kupası yarı final ikinci maçında Bologna ile Empoli karşı karşıya geldi.
Renato Dall'Ara'da oynanan müsabakayı ev sahibi 2-1'lik skorla kazandı ve adını finale yazdırdı.
BOLOGNA GALİP GELDİ
Mücadelenin ilk golünü 7. dakikada ev sahibi ekipten Giovanni Fabbian kaydetti. Empoli'nin bu gole cevabı 33. dakikada, Viktor Kovalenko ile geldi.
İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlanırken 86. dakikada sahneye Thijs Dallinga çıktı, Bologna tekrardan öne geçti.
Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve mücadele 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.
FİNAL MILAN İLE BOLOGNA ARASINDA OYNANACAK
İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Bologna, toplamda 5-1'lik skorla finale yükselen taraf oldu.
Bologna'nın finaldeki rakibi Milan olacak.
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