Emre Belözoğlu: Türkiye'nin en kariyerli futbolcusu Arda Turan

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Arda Turan hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Haber Global'de 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu.

"ARDA'NIN GALATASARAY'DA BAŞARILI OLMASINI DİLİYORUM"

Birçok konuda gündem yaratan açıklamalara imza atan Emre Belözoğlu, Arda Turan'ın kendisine esprili bir dille sorduğu "Türkiye'nin en kariyerli oyuncusu kim?" sorusunu yanıtladı.

Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmesi ile ilgili konuşan Emre Belözoğlu, "Arda benim çok sevdiğim bir kardeşim. Çok başarılı olmasını istiyorum. Aramızda abi-kardeşlik ilişkisi var. Birbirimize nazımız geçer. Arda'ya kızdığım kadar takdir ettiğim çok yönü var. Arda'nın Galatasaray'da çok başarılı olmasını diliyorum. Kariyer olarak da insan olarak da Arda'nın hep iyiliğini isterim. Arda Türkiye'nin en kariyerli futbolcusudur. Onunla bir anlaşmamız var. Bu soru hangimize sorulursa diğerimiz diye cevap vereceğiz." dedi.