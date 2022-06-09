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    Emre Demir, Barcelona'da A Takım'la çalışacak

    Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'in, yeni sezon öncesi gerçekleştirilecek hazırlık kampında A Takım'la çalışacağı belirtildi.
    • 09.06.2022 - 17:44
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 17:50
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    Emre Demir, Barcelona'da A Takım'la çalışacak

    Real Madrid'in ardından ligi ikinci sırada tamamlayan Barcelona'da yeni sezonun planlaması sürüyor.

    Çalışmalarına 11 Temmuz'da Camp Nou'da yapacağı antrenmanla başlayacak Katalan ekibinde Emre Demir de A Takımla birlikte çalışacak.

    Mundo Deportivo'da yer alan haberde, Barcelona B takımının kadrosunda yer alan Emre Demir'in, sezon öncesi hazırlık kampına çağrıldığı ve A Takım antrenmanlarında yer alacağı ifade edildi.

    7 maçta 1 gol 1 asist

    Geçtiğimiz sezon Kayserispor'la Türkiye Kupası ve Süper Lig olmak üzere toplam 7 maça çıkan Emre Demir, 1 gol ve 1 asist kaydetti.

    Barcelona'nın 2 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı genç oyuncunun sözleşmesinde, 400 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer alıyor.


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