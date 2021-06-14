Emre Mor kadro dışı bırakıldı

Celta Vigo'da forma giyen ancak performansı ile hayal kırıklığı yaratan Emre Mor'un, sezon başı kampına alınmayacağı belirtildi.

Celta Vigo, Emre Mor'u defterden sildi. İspanyol kulübünün teknik direktörü Eduardo Coudet'in, milli futbolcuyu kadro dışı bıraktığı öğrenildi.

Marca'nın haberine göre; 24 Ocak'tan itibaren forma giymeyen Emre Mor'un, Celta Vigo ile yola devam etme ihtimali bulunmuyor.

Performansıyla hayal kırıklığı yaratan Emre Mor için başkan Carlos Mourino'nun da transfer beklentilerini doğruladığı ifade edildi. Emre Mor'un takımdan ayrılması için gün sayılıyor.

Öte yandan İspanyol basını, Emre Mor'un 'işe yaramayan büyük bir iddia' transferi olduğunu, disiplin sorunları yaşadığını yazdı.

TARİHİN EN PAHALI TRANSFERİ

Futbolcu için 13 milyon euro gibi bedelin ödenmesinin de Celta Vigo'ya pahalıya patladığı ve kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri olduğu ifade edildi.

Emre Mor, geçtiğimiz günlerde Galatasaray formasıyla bireysel antrenman yaptığı görüntüleri paylaşmış, bu paylaşımın ardından 'Galatasaray'a geri mi dönecek?' söylentileri çıkmıştı.