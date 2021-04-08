Emre Mor sezonu kapattı

Celta Vigo forması giyen milli futbolcu Emre Mor, kasığındaki sakatlıktan dolayı ameliyat edilecek. 23 yaşındaki oyuncu sezonu kapattı.

Galatasaray ve Olympiakos macerasının ardından yeniden Celta Vigo'ya geri dönen Emre Mor, yaşadığı düzenli sakatlıkları ortadan kaldırmak için bıçak altına yatacak ve bu bir anlamda Emre Mor'un bu sezonu kapatması anlamına geliyor.

İspanyol basınındaki haberden Emre Mor detayları:

"TEDAVİ DEĞİL TATİLE GİTTİ"

"Emre Mor, Celta tarihinin maliyet olarak en büyük transferi ancak şu ana kadarki performansı tam bir hayal kırıklığı. Celta'nın planları göz önüne alındığında Emre Mor bir daha Celta formasını giyemeyecek. Henüz 23 yaşında olan Emre Mor, sürekli yaşadığı kasık sakatlığının üstünden gelebilmek için ameliyat olacak ve Dubai'de tedavisine devam edecek. Doğrusunu söylemek gerekirse Emre Mor, doğru bir rehabilitasyon sürecinden daha çok yaşam zevkinden mahrum kalmamak için Dubai'yi tercih etti.





"FUTBOL HAYATI TEHLİKEDE"

Emre Mor'un ameliyat sürecine girmesi en az 1.5 ay daha oynamaması demek oluyor ve dahası da kendi özelliklerinden bir daha yararlanmasını da büyük bir tehlikeye attığını gösteriyor. Emre Mor'un futbol hayatı tehlikeye girebilir. Celta Vigo tarihinin en pahalı transferi olan Emre Mor, Celta ile en son ocak ayında maça çıktı ve o tarihten bu yana da forma giyemiyor. Celta'da 50 maça çıkan ve yalnızca 2 gol kaydeden Emre Mor için artık her şey eskisinden de daha zor."

PERFORMANSI HEP DÜŞÜŞE GEÇTİ

EURO 2016 öncesi Türk Messi lakabı takılan ve Borussia Dortmund'a transfer olan Emre Mor, saha dışındaki davranışlarıyla bir türlü kendisinden beklenen patlamayı yapamadı.

Bu sezon yalnızca 11 maçta forma giyebilen 23 yaşındaki futbolcu, Avrupa futbolunda gözden düştü.