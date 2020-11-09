Emre Mor'un hocası Oscar Garcia kovuldu

Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo'da, üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Oscar Garcia'nın görevine son verildi.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Celta Vigo'da, teknik direktör değişikliğine gidildi.

İspanyol ekibi, 47 yaşındaki çalıştırıcı Oscar Garcia ve ekibinin görevine son verildiğini duyurdu.

Daha önce İsrail'de Maccabi Tel Aviv, İngiltere'de Brighton, Watford, Avusturya'da Salzburg, Fransa'da Saint-Etienne ve Yunanistan'da Olympiakos'u çalıştıran Oscar Garcia, Kasım 2019'da Celta Vigo'nun başına geçmişti.

Milli futbolcular Okay Yokuşlu ve Emre Mor'u da kadrosunda bulunduran İspanyol ekibinde, Oscar Garcia yönetiminde geçen sezon son hafta La Liga'da kalmayı başarmıştı.

9 MAÇTA 7 PUAN TOPLAYABİLDİ

Bu sezon ise 9 haftada 7 puan toplayan Celta Vigo, düşme hattının bir basamak üstünde 17. sırada yer aldı.