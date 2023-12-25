Endrick: Kimseden korkmuyorum Real Madrid'in Palmeiras'tan kadrosuna kattığı 17 yaşındaki santrafor Endrick iddialı açıklamalarda bulundu. Genç forvet, kimseden korkusu ve çekincesi olmadığını dile getirdi.

ensonhaber.com

Gelecek sezon Real Madrid'in kadrosuna dahil olacak olan Brezilyalı genç forvet Endrick, kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Kimseden korkmuyorum"

İspanyol basınından Marca'ya konuşan Endrick, "Futbol sektöründeyseniz soğukkanlı olmanız gerekiyor. Bence, genç yaşıma rağmen kimseden bir korkum veya çekincem olmadığını herkese kanıtladım." dedi.

"Soğukkanlıyım"

Sözlerine devam eden Endrick, "Tekrar söylüyorum, ben soğukkanlıyım. En azından annem ve kız kardeşimin söylediği bu. Bunu söylemelerinin sebebi aldığım kararlar ve kullandığım sözcükler." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in geçtiğimiz kış transfer döneminde 37.5 milyon euro'ya transfer ettiği 17 yaşındaki Endrick, gelecek sezon itibarıyla İspanyol devinin kadrosunda yer alacak.

Genç oyuncu, bu sezon Palmeiras formasıyla çıktığı 52 resmi maçta 14 gol 1 asist kaydetti.