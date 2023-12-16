Endrick, Real Madrid'deki yeni takım arkadaşlarıyla bir arada Gelecek sezondan itibaren Real Madrid formasını giyecek olan genç yıldız adayı Endrick, milli futbolcu Arda Güler dahil olmak üzere eflatun-beyazlı takımın oyuncularıyla tanıştı.

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ensonhaber.com

16 haftası geride kalan İspanya La Liga'da topladığı 39 puanla lider Girona'yı takip eden, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda da bütün maçlarını kazanarak lider olarak son 16'ya kalan Real Madrid'de Endrick gelişmesi yaşandı.

Eflatun-beyazlı takımın geçtiğimiz sezonun ortasında Brezilya ekibi Palmeiras'tan renklerine bağladığı ve 37.5 milyon euro bonservis bedeli ödediği genç oyuncu, yeni takımıyla bir araya geldi.

Gelecek sezon takıma katılacak

2024-2025 sezonundan itibaren Real Madrid'e katılacak olan 17 yaşındaki yetenekli isim, takım arkadaşlarıyla tanıştı.

Real Madrid Kulübü, Endrick'in takımla tanıştığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Genç forvetin Arda Güler dahil tüm isimle tokalaşıp sohbet ettiği görüldü. Ortaya çıkan bu anlar ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Piyasa değeri 45 milyon euro

45 milyon euro piyasa değerine sahip olan ve 2 kez de Brezilya Milli Takımı'nda forma giyen Endrick, kulüp kariyerinde 60 maça çıktı.

Potansiyelli oyuncu, bu karşılaşmalarda 17 gol ve 2 asistle oynadı.