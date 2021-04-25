Enes Ünal 2 golle Getafe'ye 3 puan kazandırdı

La Liga'nın 32. haftasında Getafe, deplasmanda Huesca'yı Enes Ünal'ın golleriyle 2-0 yendi.

İspanya Lal Liga'nın 32. haftasında Getafe deplasmanda Huesca ile karşı karşıya geldi.

El Alcoraz Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 2-0 kazanarak son 5 hafta öncesinde ligde kalma yarışında derin bir nefes aldı.

ENES ÜNAL TAKIMI SIRTLADI

Geçen hafta Barcelona’ya 5-2 yenildikleri maçta da fileleri havalandıran Enes Ünal, Huesca galibiyetinde de takımını sırtladı.

20 ve 51. dakikalarda kaleci Andres Fernandez’i avlayan Enes Ünal, 54. dakikada gördüğü sarı kartla birlikte gelecek hafta oynanacak Villarreal maçında cezalı duruma düştü.

4 MAÇTA 4 GOL

Son 4 maçta 4 gol atmayı başaran milli futbolcumuz bu sezon ayrıca 2 de asist yaptı.

Bu sonucun ardından Getafe 34 puana 15. sırada yer alırken, Huesca ise 27 puanla 19. sırada haftayı tamamladı.