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    Enes Ünal 2 golle Getafe'ye 3 puan kazandırdı

    Enes Ünal 2 golle Getafe'ye 3 puan kazandırdı

    La Liga'nın 32. haftasında Getafe, deplasmanda Huesca'yı Enes Ünal'ın golleriyle 2-0 yendi.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2021 - 17:00
    • Güncelleme : 25.04.2021 - 17:05
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    İspanya Lal Liga'nın 32. haftasında Getafe deplasmanda Huesca ile karşı karşıya geldi.

    El Alcoraz Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 2-0 kazanarak son 5 hafta öncesinde ligde kalma yarışında derin bir nefes aldı.

    ENES ÜNAL TAKIMI SIRTLADI

    Geçen hafta Barcelona’ya 5-2 yenildikleri maçta da fileleri havalandıran Enes Ünal, Huesca galibiyetinde de takımını sırtladı.

    20 ve 51. dakikalarda kaleci Andres Fernandez’i avlayan Enes Ünal, 54. dakikada gördüğü sarı kartla birlikte gelecek hafta oynanacak Villarreal maçında cezalı duruma düştü.

    Enes Ünal 2 golle Getafe ye 3 puan kazandırdı #1

    4 MAÇTA 4 GOL

    Son 4 maçta 4 gol atmayı başaran milli futbolcumuz bu sezon ayrıca 2 de asist yaptı.

    Bu sonucun ardından Getafe 34 puana 15. sırada yer alırken, Huesca ise 27 puanla 19. sırada haftayı tamamladı.

    Enes Ünal 2 golle Getafe ye 3 puan kazandırdı #2

    Enes Ünal 2 golle Getafe ye 3 puan kazandırdı #3

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