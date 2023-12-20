Enes Ünal aylar sonra döndü: Getafe, Atletico Madrid'e kök söktürdü Atletico Madrid, La Liga'nın 18. haftasında konuk ettiği Getafe ile 3-3 berabere kaldı. Getafe'de sakatlığını atlatan milli futbolcumuz Enes Ünal, 7 ay sonra maç kadrosunda yer aldı.

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İspanya La Liga'nın 18. haftasında Atletico Madrid, Getafe'yi ağırladı.

Mücadele 3-3'lük beraberlikle sona erdi.

38. dakikada Stefan Savic'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan ev sahibinin gollerini 44 ve 69'da Antoine Griezmann ile 63'te Alvaro Morata atarken konuk ekibin sayılarını 53 ve 90+2'de Borja Mayoral ile 87'de Oscar Rodriguez kaydetti.

Fransız yıldız Antoine Griezmann bu maçtaki golleriyle birlikte Luis Aragones'in 173 gollük rekorunu egale ederek Atletico Madrid tarihinin en çok gol atan oyuncusu oldu.

Enes Ünal kadroya döndü

Atletico Madrid'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Getafe'de mayıs ayından bu yana sakatlığı bulunan milli futbolcumuz Enes Ünal da maç kadrosunda yer aldı.

Bu sonucun ardından puanını 35 yapan Atletico Madrid ligin bir sonraki haftasında Sevilla'yı konuk edecek.



26 puana yükselen Getafe ise Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.