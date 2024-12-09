Enes Ünal golünü attı: Bournemouth deplasmanda kazandı

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Ipswich Town, Bournemouth'u ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
ENES ÜNAL'I GERİ DÖNÜŞ ATEŞİNİ YAKTI
Ipswich, 21. dakikada Conor Chaplin'in golüyle öne geçerken Bournemouth'ta forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, 63. dakikada oyuna girdi ve 87. dakikada skora eşitliği getirdi.
İlk golün asistini yapan Dango Outtara, 90+5. dakikada Bournemouth'a galibiyeti getiren golü attı.
Bu sonucun ardından puanını 24'e çıkaran Bournemouth, ligin bir sonraki haftasında West Ham United'ı konuk edecek.
9 puanda kalan Ipswich ise Wolverhampton Wanderers deplasmanına gidecek.
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