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Enes Ünal golünü attı: Bournemouth deplasmanda kazandı

Enes Ünal golünü attı: Bournemouth deplasmanda kazandı Bournemouth, Premier Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Ipswich Town'ı milli futbolcumuz Enes Ünal'ın da gol attığı maçta 2-1 mağlup etti.