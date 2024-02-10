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Enes Ünal ilk kez oynadı! Bournemouth, Fulham'a kaybetti

Enes Ünal ilk kez oynadı! Bournemouth, Fulham'a kaybetti Fulham, Premier Lig'in 24. haftasında evinde Bournemouth'u 3-1'lik skorla yendi. Bu karşılaşmada milli futbolcu Enes Ünal, ilk kez Bournemouth formasını giydi.