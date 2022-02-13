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Enes Ünal, La Liga'da coştu
Getafe'de forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, attığı gollerle İspanya'da dikkatleri üzerine çekti.
- Haber Merkezi
- 13.02.2022 - 10:14
- Güncelleme : 13.02.2022 - 10:52
İspanya La Liga'nın 24. haftasında Atletico Madrid, Enes Ünal ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Getafe'yi konuk etti.
Wanda Metropolitano'da oynanan karşılaşmayı Atletico Madrid 4-3 kazandı.
Milli futbolcumuz Enes Ünal, bu karşılaşmada 2 gol kaydetti.
TARİHE GEÇTİ
Bu sezon dikkatleri üzerine çeken Enes Ünal, takımının en dikkat çeken isimlerinin başında geliyor.
Milli oyuncu Getafe tariginde üst üste 3 maçta da gol atan ilk yabancı oyuncu olmayı başardı.
7 MAÇTA 7 GOL
Enes Ünal, bu sezon çıktığı toplam 23 maçta 11. golünü kaydetti. Ayrıca Enes Ünal, La Liga'da çıktığı son 7 maçta 7. golünü ağlara göndermeyi başardı.
Bu sonuçla Atletico Madrid 39 puana yükseldi. Getafe ise 25 puanda kaldı.