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    Enes Ünal, La Liga'da coştu

    Enes Ünal, La Liga'da coştu

    Getafe'de forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, attığı gollerle İspanya'da dikkatleri üzerine çekti.
    • Haber Merkezi
    • 13.02.2022 - 10:14
    • Güncelleme : 13.02.2022 - 10:52
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    İspanya La Liga'nın 24. haftasında Atletico Madrid, Enes Ünal ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Getafe'yi konuk etti.

    Wanda Metropolitano'da oynanan karşılaşmayı Atletico Madrid 4-3 kazandı.

    Milli futbolcumuz Enes Ünal, bu karşılaşmada 2 gol kaydetti.

    TARİHE GEÇTİ

    Bu sezon dikkatleri üzerine çeken Enes Ünal, takımının en dikkat çeken isimlerinin başında geliyor.

    Milli oyuncu Getafe tariginde üst üste 3 maçta da gol atan ilk yabancı oyuncu olmayı başardı.

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    7 MAÇTA 7 GOL

    Enes Ünal, bu sezon çıktığı toplam 23 maçta 11. golünü kaydetti. Ayrıca Enes Ünal, La Liga'da çıktığı son 7 maçta 7. golünü ağlara göndermeyi başardı.

    Bu sonuçla Atletico Madrid 39 puana yükseldi. Getafe ise 25 puanda kaldı.

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