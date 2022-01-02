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    Enes Ünal, Real Madrid'i yıktı

    La Liga'nın 20. hafta mücadelesinde Getafe, Enes Ünal'ın golüyle Real Madrid'i mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2022 - 18:02
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    Enes Ünal, Real Madrid'i yıktı

    İspanya La Liga 20. hafta mücadelesinde Real Madrid deplasmanda Getafe ile karşı karşıya geldi.

    Coliseum Alfonso Perez Stadında oynanan müsabaka, Getafe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

    Getafe'ye galibiyeti getiren golü 9. dakikada milli futbolcumuz Enes Ünal kaydetti.

    Enes Ünal, ilk 11'de başladığı mücadelede 83. dakikada yerini Jakub Jankto'ya bıraktı.

    Bu sonucun ardından üst üste ikinci galibiyetini alan Getafe, puanını 18 yaptı. Ligdeki ikinci mağlubiyetini alan lider Real Madrid ise 46 puanda kaldı.

    Getafe, gelecek hafta Sevilla deplasmanına gidecek. Real Madrid ise Valencia'yı konuk edecek.

    Real Madrid ligin 21. haftasında evinde Valencia'yı konuk edecek. Getafe ise Sevilla deplasmanına gidecek.

    Enes Ünal, Real Madrid i yıktı #1

    ENES, MILITAO'NUN HATASINI AFFETMEDİ

    Mücadelenin 9. dakikasında Real Madrid, kendi yarı sahasında top çevirirken Eder Militao geri dönmek istedi. O sırada rakibinin ayağından topu çalan Enes Ünal, köşeye yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

    Enes Ünal, Real Madrid i yıktı #2

    ENES ÜNAL ŞOV DEVAM EDİYOR

    Getafe'nni en önemli gol silahı konumuna gelen milli futbolcumuz Enes Ünal, La Liga'da oynadığı son 9 maçta 6. golünü kaydetti.


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