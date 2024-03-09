Enes Ünal'dan ilk gol! Bournemouth, 1 puanı son dakikada aldı Bournemouth, Premier Lig'in 28. haftasında evinde Sheffield United ile 2-2 berabere kaldı. Bu maçta Bournemouth'a 1 puanı getiren golü oyuna ikinci yarıda giren milli futbolcu Enes Ünal kaydetti.

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İngiltere Premier Lig'in 28. hafta mücadelesinde Bournemouth ile Sheffield United karşı karşıya geldi.

Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadele 4 gole sahne oldu. Keyifli maçta kazanan çıkmadı ve düello 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Enes Ünal, ilk Premier Lig golünü attı

Sheffield United, 27. dakikada Gustavo Hamer ve 64. dakikada Jack Robinson ile 2-0 öne geçti. Bournemouth, 74. dakikada Dango Ouattara ile farkı bire indirdi.

Bournemouth'a puanı getiren golü 62. dakikada oyuna dahil olan Enes Ünal attı. 90+2'de fileleri havalandıran milli futbolcu, Premier Lig'deki ilk golünü attı.

Bournemouth'ta Dominic Solanke, 14. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

İki takım 1'er puanın sahibi oldu

Bu sonucun ardından Bournemouth 32, Sheffield United 14 puana yükseldi.

Bournemouth, ligde bir sonraki maçında sahasında Everton'ı ağırlayacak. Sheffield United, evinde Fulham ile karşı karşıya gelecek.