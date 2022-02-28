Enes Ünal'ın Avrupa'da tek rakibi Lewandowski

Getafe'nin Türk oyuncusu Enes Ünal, 2022 yılında attığı gollerle Avrupa'da 5 büyük ligde adını tepelere yazdırdı. Ünal'ın tek rakibi 9 golle Robert Lewandowski...

Getafe'nin Türk golcüsü Enes Ünal, İspanya La Liga'daki gollerine ara vermeden devam ediyor.

Sezon başından bu yana 13 lig golü atan ve bu gollerin 8'ini 2022 takvim yılı içerisinde atan Enes Ünal, Avrupa'nın 5 büyük ligi içerisinde de adını tepelere yazdırdı.

TEK RAKİBİ LEWANDOWSKI

2022 takvim yılı içerisinde Avrupa'nın 5 büyük ligi içerisinde Enes Ünal'dan daha fazla gol atan tek oyuncu 9 golle Bayern Münih'in süper yıldızı Robert Lewandowski oldu.

2022'de 8 gol atan Enes Ünal'ın rakipleri arasında 6 golle Ciro Immobile, 5 golle Kylian Mbappe, 4'er golle Patrick Schick, Karim Benzema, Muhammed Salah ve Dusan Vlahovic, 3 golle Erling Haaland, 1'er golle Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo var.

GOL KRALLIĞINDA BENZEMA'YI TAKİP EDİYOR

La Liga Gol Krallığı'nda 19 golle lider durumda olan Karim Benzema'nın arkasında 13 golle ikinci sırada yer alan 4 isimden biri olan Enes Ünal, performansını artırması durumunda zirveye de aday olabilir.

ZORLU YOLLARDAN GEÇTİ

Bursaspor altyapısından yetişen ve Manchester City'nin transfer ettiği Enes Ünal'ın kariyeri, oldukça zorlu yollardan geçti. KRC Genk, NAC Breda, Twente'de kiralık oynadıktan sonra 14 milyon euro karşılığı Villarreal'e transfer oldu. Villarreal'den Levante ve Valladolid'e kiralık giden Türk milli golcü, geçen sezon başında 9 milyon euro bonservisle Getafe'ye transfer oldu.

"BU PERFORMANSI SÜRPRİZ DEĞİL"

Getafe'deki ilk sezonunda Jose Bordalas ile arası iyi olmayan ve yedek bekleyen Enes Ünal, Quique Sanchez Flores'in teknik direktör olmasının ardından zirveye çıktı.

Quique Sanches Flores, "Bu performansı göstermesi sürpriz değil. Bu perofrmansı artık her gün, her hafta görüyoruz. Enes Ünal'ın gol rakamları çok iyi ama çok daha iyi olabilir. Enes Ünal ile birlikte çok daha iyiyiz." yorumunu yaptı.