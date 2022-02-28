Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
532.764
-2.43%
BTXN Coin
37.01
-3.14%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C
    Enes Ünal'ın Avrupa'da tek rakibi Lewandowski

    Enes Ünal'ın Avrupa'da tek rakibi Lewandowski

    Getafe'nin Türk oyuncusu Enes Ünal, 2022 yılında attığı gollerle Avrupa'da 5 büyük ligde adını tepelere yazdırdı. Ünal'ın tek rakibi 9 golle Robert Lewandowski...
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 13:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Getafe'nin Türk golcüsü Enes Ünal, İspanya La Liga'daki gollerine ara vermeden devam ediyor.

    Sezon başından bu yana 13 lig golü atan ve bu gollerin 8'ini 2022 takvim yılı içerisinde atan Enes Ünal, Avrupa'nın 5 büyük ligi içerisinde de adını tepelere yazdırdı.

    TEK RAKİBİ LEWANDOWSKI

    2022 takvim yılı içerisinde Avrupa'nın 5 büyük ligi içerisinde Enes Ünal'dan daha fazla gol atan tek oyuncu 9 golle Bayern Münih'in süper yıldızı Robert Lewandowski oldu.

    2022'de 8 gol atan Enes Ünal'ın rakipleri arasında 6 golle Ciro Immobile, 5 golle Kylian Mbappe, 4'er golle Patrick Schick, Karim Benzema, Muhammed Salah ve Dusan Vlahovic, 3 golle Erling Haaland, 1'er golle Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo var.

    Enes Ünal ın Avrupa da tek rakibi Lewandowski #1

    GOL KRALLIĞINDA BENZEMA'YI TAKİP EDİYOR

    La Liga Gol Krallığı'nda 19 golle lider durumda olan Karim Benzema'nın arkasında 13 golle ikinci sırada yer alan 4 isimden biri olan Enes Ünal, performansını artırması durumunda zirveye de aday olabilir.

    Enes Ünal ın Avrupa da tek rakibi Lewandowski #2

    ZORLU YOLLARDAN GEÇTİ

    Bursaspor altyapısından yetişen ve Manchester City'nin transfer ettiği Enes Ünal'ın kariyeri, oldukça zorlu yollardan geçti. KRC Genk, NAC Breda, Twente'de kiralık oynadıktan sonra 14 milyon euro karşılığı Villarreal'e transfer oldu. Villarreal'den Levante ve Valladolid'e kiralık giden Türk milli golcü, geçen sezon başında 9 milyon euro bonservisle Getafe'ye transfer oldu.

    Enes Ünal ın Avrupa da tek rakibi Lewandowski #3

    "BU PERFORMANSI SÜRPRİZ DEĞİL"

    Getafe'deki ilk sezonunda Jose Bordalas ile arası iyi olmayan ve yedek bekleyen Enes Ünal, Quique Sanchez Flores'in teknik direktör olmasının ardından zirveye çıktı.

    Quique Sanches Flores, "Bu performansı göstermesi sürpriz değil. Bu perofrmansı artık her gün, her hafta görüyoruz. Enes Ünal'ın gol rakamları çok iyi ama çok daha iyi olabilir. Enes Ünal ile birlikte çok daha iyiyiz." yorumunu yaptı.

    Enes Ünal ın Avrupa da tek rakibi Lewandowski #4


    İlginizi Çekebilir

    Buğra Dijital Para ile Zengin Oldu!
    Coin Haber

    Buğra Dijital Para ile Zengin Oldu!

    İstanbul'daki hırsızlar, uyarı yapanlara pişkince cevap verdi
    3. Sayfa

    İstanbul'daki hırsızlar, uyarı yapanlara pişkince cevap verdi

    Gönül Dağı gelecek hafta: Münir Başkan Asuman'ı verdi, Asya'dan vazgeçmeyen Ramazan nikah tarihi aldı...
    Medya

    Gönül Dağı gelecek hafta: Münir Başkan Asuman'ı verdi, Asya'dan vazgeçmeyen Ramazan nikah tarihi aldı...

    Görüş Bildir