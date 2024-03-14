Enes Ünal'ın formasını giydiği Bournemouth, 3-0'dan maçı çevirdi Bournemouth, Premier Lig'in 17. hafta erteleme maçında konuk ettiği Luton Town'ı ilk yarısını 3-0 geride kapattığı maçta 4-3 mağlup etti.

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İngiltere Premier Lig'in 17. hafta erteleme maçında Bournemouth, Luton Town'ı ağırladı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 geride kapatan ev sahibi takım ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza atarak karşılaşmayı 4-3 kazanmayı başardı.

Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri 50'de Dominic Solanke, 62'de Illia Zabarnyi ile 64 ve 83. dakikalarda Antoine Semenyo atarken Luton Town'ın sayılarını 9'da Tahith Chong, 31'de Chiedozie Ogbene ile 45+1'de Ross Barkley kaydetti.

Enes Ünal'dan asist

Bournemouth'da milli futbolcumuz Enes Ünal 46. dakikada oyuna dahil oldu ve takımının dördüncü golünde asisti yaptı.

Bu galibiyetle birlikte puanını 35'e yükselten Bournemouth ligdeki bir sonraki maçında Everton'ı konuk edecek.

21 puanda kalan Luton Town ise Nottingham Forest'ı ağırlayacak.